Aggiungere FBML alla propria pagina Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

20/06/2011

Farlo è semplicissimo, basta infatti andare qua e scegliere a che pagina volete aggiungere l' FBML, a questo punto scrivete i codici in testo o html che volete e fate salva.
Andiamo su Modifica Pagina, Scheda visualizzata per prima impostiamo quella appena creata.
