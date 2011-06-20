Aggiungere FBML alla propria pagina Facebook
di Redazione
20/06/2011
Farlo è semplicissimo, basta infatti andare qua e scegliere a che pagina volete aggiungere l' FBML, a questo punto scrivete i codici in testo o html che volete e fate salva.
Andiamo su Modifica Pagina, Scheda visualizzata per prima impostiamo quella appena creata.
Andiamo su Modifica Pagina, Scheda visualizzata per prima impostiamo quella appena creata.
Articolo Precedente
Come pubblicare articoli con immagini in evidenza - WP ePhoto
Articolo Successivo
Xbox Live non è stato colpito
Redazione