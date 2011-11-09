Home News Aggiornamento Pagerank Google Novembre 2011

di Redazione 09/11/2011

Come ormai saprete, tra la notte del 7 e 8 Novembre 2011 c'è stato un aggiornamento del Pagerank Google. L'aggiornamento ha colpito tutte le pagine visitate dallo spider prima del 29 Ottobre 2011. Il blog GigaBitpc è salito da Pr 3 a Pr 4, a parte questo nessun altro dei miei siti ha subito cambiamenti, ad eccezione di un blog creato da circa 1 mese su myblog.it, salito da Pr 0 a Pr 2. Interessante sapere che Facebook.com è sceso da Pr 10 a Pr 9. A voi com'è andata ?

