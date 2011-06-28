Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Agcom sotto mira

Redazione Avatar

di Redazione

28/06/2011

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il gruppo di hacker Anonymous ha preso di mira il sito dell' Agcom, che in questi momenti risulta ko, per aver intrapreso la legge sull' oscuramento del web che andrà in vigore il 6 Luglio.



 

Secondo il decreto migliaia di siti web italiani verrebbero oscurati e resi irraggiungibili dall' Italia, senza che ne' gli utenti ne' i proprietari dei siti ne sappiano nulla, questo per proteggere i diritti d' autore evitando la diffusione di materiale protetto da Copyright.

Tutto questo sta succedendo mentre l' Olanda è diventato il primo paese ad essere neutrale sulla rete.

 

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Anonymous e LulzSec alleati?

Articolo Successivo

Facebook assume GeoHot

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

L'editor di Street Fighter 6 crea personaggi da incubo

09/10/2022

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

Xbox Series X e Playstation 5 stanno già volgendo al termine

09/10/2022

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

Il nuovo firmware PS5 preoccupa gli utenti

05/10/2022