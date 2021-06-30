65 miliardi di dollari spesi con le app mobile

La spesa globale degli utenti di app mobili ha raggiunto il picco nella prima metà dell'anno, raggiungendo quasi 65 miliardi di dollari, secondo un sondaggio della società di ricerca Sensor Tower pubblicato lunedì.

I negozi online gestiti da Apple e Google hanno visto aumentare i loro ricavi proprio mentre i colossi californiani affrontano una crescente ostilità da parte di molti sviluppatori per le rigide condizioni che impongono alle loro piattaforme.

I dati preliminari di Sensor Tower mostrano che tra gennaio e giugno sono stati spesi 41,5 miliardi di dollari sull'App Store di Apple e 23,4 miliardi di dollari su Google Play.

Si tratta di un aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

La piattaforma video leggera TikTok guida le app con il maggior incasso con 920 milioni di dollari nella prima metà dell'anno, in crescita del 74% rispetto alla prima metà del 2020.

È più avanti del sito di condivisione video di proprietà di Google YouTube, dove gli utenti hanno speso circa 565 milioni.

I ricavi del gioco mobile sono stati pari a 44,7 miliardi di dollari (+ 18%) da gennaio a giugno.