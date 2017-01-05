Xiaomi Piston Pro HD, le cuffiette low cost leggere e di qualità

Le cuffiette auricolari Xiaomi Piston Pro HD, low cost e di grande qualità, sono realizzate in collaborazione con 1More e si possono considera l’evoluzione delle innovative Hybrid dual driver.

Xiaomi Piston Pro HD per un audio perfetto

Il Package

Certo se andiamo in cerca dell'alta fedeltà, un bel paio di cuffie grosse e, più o meno classiche, piazzate a mo' di copertura completa dei nostri orecchi, hanno più possibilità di successo che un paio di minuscole cuffiette quasi a scomparsa. Tuttavia, anche in questo campo, esistono delle eccezioni, e di un certo rilievo. Per esempio fino a ora conoscevamo Xiaomi soprattutto per la produzione di smartphone. E invece pare che il core business della casa sia in realtà, almeno stando a quello che dichiara, la produzione di accessori e dispositivi intelligenti. Fra i vari prodotti, ci mettiamo le cuffiette auricolari, con la linea Piston, fra cui la Piston2 e la Piston3. La linea si è finora distinta per una egregia qualità dell'audio e un prezzo più che accettabile. Ma adesso è arrivato un prodotto di qualità ancora migliore, ulteriore evoluzione della serie precedente: Piston Pro HD.All'interno della confezione c'è un astuccio per contenere le cuffiette, inoltre alcuni gommini di taglia varia: XS, S, L. Quelli di taglia M sono montati sulle cuffiette di default. In verità dentro la confezione non c'è nulla di particolare o particolarmente elegante. Diciamo che se la cava onorevolmente.

L'estetica e la qualità costruttiva

Caratteristiche tecniche

La risposta in frequenza è 20-20.000 Hz

L'impedenza dichiarata è di 32 Ohm

La potenza è di 5 Mv

La pressione sonora è di 98 Db

Qualità del suono e prezzo

La qualità di realizzazione sembra decisamente buona, pur essendo gli auricolari di discrete dimensioni. Il peso però è interessante: solo 17 grammi. E quest'ultimo particolare fa sì che queste Xiaomi possano essere indossate per molto tempo, senza che diano fastidio alcuno. A patto che, ovviamente, le si posizionino correttamente. La cuffiette sono dotate di un dotto di uscita audio inclinabile di 45 gradi. Per quel che riguarda le camere acustiche, queste sono di fatte di una lega composta da ferro e alluminio, e sono rifinite con anodizzazione e sabbiatura. Sul corpo superiore degli auricolari insistono trame a cerchi concentrici incise perfettamente. Il cavetto ha una lunghezza di 1,25 m, ed è realizzato in TPE, un materiale buono e soprattutto resistente alle sollecitazioni. Il controller è in alluminio: tramite esso si può silenziare l'audio, rispondere a una chiamata, attivare le funzioni vocali di Google Now, ma funziona solo con Android. L'isolamento è discreto; diciamo che rientra nella media.La qualità del suono è in generale molto buona, con una preferenza per le frequenze più alte. Per quel che riguarda i bassi, la leggera carenza si avverte soprattutto se si confrontano le Piston Pro HD con le cuffie Hybrid di prima generazione, che possedevano bassi più corposi. Questi auricolari vanno bene per l'ascolto di tutti i generi musicali, ma soprattutto per musica classica e rock, dove il potere di separare gli strumenti abbisogna di un qualcosa in più. Rendono invece qualcosa in meno sulla musica elettronica e sulla musica pop o dance. Il prezzo su Gearbest è poco meno di 24 euro. TUTTE LE OFFERTE POTETE TROVARLE A QUESTO LINK: