Smartphone UHANS A 101, un buon prodotto a un prezzo incredibile. Eccoci qua ancora una volta a misurarci sulle strade infinite del risparmio; ma con un minimo di qualità, ovviamente. Non sappiamo se la crisi sia finita; anzi, probabilmente non lo è, ma sappiamo che, crisi o meno, un sano risparmio anche sui prodotti elettronici non è mai disprezzabile. Siccome oggi lo smartphone ce l'hanno quasi tutti, l'acquisto di un cellulare tipo UHANS A 101 magari può essere utile per noi che abbiamo il telefonino rotto, oppure in caso di regalo alla fidanzata che ne ha ancora uno di vecchio tipo, oppure perché semplicemente ci attirano delle caratteristiche tutto sommato interessanti a un costo realmente basso.

Il Package

La scatola è abbastanza semplice, ma non per questo non onorevole nella sua funzione più che decente di copertura e protezione. Dentro c'è una cover che si applica allo smartphone, quindi una pellicola protettiva, e ancora un cavo USB e micro USB, oltre a due piccoli panni per la pulizia dello schermo e l'alimentatore. L'alimentatore è da 5 volt 1 A. I tempi di ricarica sono abbastanza lenti, anche perché la batteria non è proprio il massimo della performance. La cover è trasparente con dei puntini che la rendono abbastanza graziosa. Il materiale in questo caso è il classico silicone, ma niente di eccezionale. Sul mercato di simile se ne trovano un'infinità. Visto sul retro, UHANS A 101 ricorda molto alcuni smartphone Nokia. 143 X 71 X 9.5 mm sono le dimensioni. Il peso è di 119 grammi. Il processore è un Mediatek MT6737. Come GPU abbiamo Mali T70. La Ram è di 1 Gb, e la memoria è di 8 Gb. E' presente una micro SD. Per quanto riguarda il display, è un 5 pollici TFT HD. La telecamera posteriore è da 5 megapixel, quella anteriore è da 2 megapixel. Infine la batteria è da 2450 mAh. Il sistema operativo è Android 6.0.1. Bluetooth 4.0. Non è presente il lettore di impronte digitali.

UHANS A 101, la costruzione

UHANS A 101, prestazioni

Si tratta di un cellulare compatto, interamente in plastica, ben realizzato, ben assemblato. La cover posteriore è rimovibile con facilità per la sostituzione della batteria. Per quanto riguarda l'ergonomia, nulla da dire: anche i tasti, posizionati sul lato destro, si raggiungono facilmente.1280 X 720 pixel assicurano un display che si fa apprezzare, anche senza la luminosità al massimo. 8 Giga di memoria interna non sono tanti, e forse qualcuno in più ci stava bene per scaricare molte più applicazioni. La velocità di scroll e di zoom sono più che onorevoli. Le fotocamere non garantiscono, come velocità e in generale come prestazioni, momenti di eccezionale performance, anche se le foto, specialmente in buone condizioni di luce, alla fine non vengono male. La batteria, come detto, non assicura lunghe durate, ma per fortuna è rimovibile e possiamo metterne quando vogliamo un'altra di riserva. La cosa più straordinaria in tutto questo è però il prezzo, la cui valutazione mete da parte tranquillamente anche le poche valutazioni non propriamente positive di qualche aspetto del cellulare: 63 euro su Gearbest sono davvero pochi.