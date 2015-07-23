Web agency XONEX a Roma - Realizzazione siti professionali

specializzata nella realizzazione di siti Internet, nell’indicizzazione e nel posizionamento sui motori di ricerca. Ma non solo, da molti anni si occupa di creazioni grafiche, social media marketing, consulenza informatica e SEO copywriting. Nata dalla passione di professionisti del settore che hanno deciso di convergere in un progetto moderno e dinamico, la Xonex si pone da anni un solo obiettivo: il risultato tangibile per i propri clienti.

La filosofia aziendale, che rispecchia un pò il metodo di lavoro, si basa su un principio fondamentale: ottenere il massimo rendimento dalla rete per incrementare il proprio business e quello delle aziende partner. La customer satisfaction è sempre messa in primo piano e la Xonex si pone come unico interlocutore per il cliente, dal primo all’ultimo step della commessa. Realizza e mette in pratica le idee dell’azienda committente, attraverso un piano strategico efficace e risolutivo.

Le attività principali della Xonex Web Agency sono:

Realizzazione siti

SEO

Grafica

Realizzazione Siti

E’ la prima attività della Xonex, quella che sin dall’inizio ha accompagnato il percorso di crescita dell’agenzia. La realizzazione siti ha determinato il successo della Xonex perché ogni progetto web viene studiato a tavolino con il contributo sinergico di programmatori, grafici, esperti SEO e copywriter.

SEO

SEO sta per Search Engine Optimization e riguarda il lavoro di indicizzazione e posizionamento di un sito Internet sui motori di ricerca principali: Google, Yahoo! e Bing. Per essere presente sulla rete, un sito ha bisogno di essere visibile altrimenti non sarà mai cliccato dagli utenti. I siti curati dalla Xonex compaiono tutti nelle prime pagine della SERP fra i risultati di ricerca.

Grafica

Il tema di grafici che lavora in agenzia realizza ogni tipo di lavoro, a partire da: