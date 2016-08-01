Home Social Network Video di compleanno per gli utenti Facebook

Video di compleanno per gli utenti Facebook

01/08/2016

Il re dei social network di proprietà di Mark Zuckerberg, Facebook, ha messo a disposizione dei suoi utenti la funzione "Birthday Recap Videos" la quale, come suggerisce il nome, è ideata per festeggiare i compleanni dei suoi iscritti tramite un filmato con una selezione delle foto e dei messaggi ricevuti dai festeggiati durante il giorno del loro compleanno. Lo speciale filmato si apre con l'immagine di una torta e apparirà nella sezione News Feed dell'utente il giorno dopo il suo compleanno: "una magica torta di compleanno animata che si illumina e si apre per mostrare le foto e i post principali pubblicati dagli amici e dai familiari del festeggiato", spiega Facebook. La clip avrà una durata di 45 secondi ed il destinatario potrà in seguito decidere se condividerla così com'è sul proprio profilo, mantenerla privata oppure, come spiegato dalla stessa compagnia di Menlo Park, c'è anche la possibilità di scegliere di "modificare facilmente le foto e i post del video prima di condividerlo". Ogni giorno su Facebook vengono condivisi più di cento milioni di post per gli auguri, per questo il social network ha deciso di festeggiare i suoi miliardi di utenti con queste speciali clip video. Di seguito la dimostrazione della speciale funzione del social. https://youtu.be/BGpgRGrpOKY

