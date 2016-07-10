Home Ultime dal web Un fantasma sull'altalena? Il video mistero su YouTube

di Redazione 10/07/2016

"Siamo arrivati ora al parco e i bambini non vogliono più andare sull’altalena, ecco perché", queste le parole di Scotty Denton, un giovane papà che aveva portato al parco i suoi figli, e che invece è rimasto in auto riprendendo da lontano con fotocamera del suo smartphone le altalene, ripetendo più volte: "è tutto reale, non c’è nessuno qui e non c’è vento. Guardate le altalene vicine, non si muovono come quella, non può essere il vento. Ci sarà qualcuno che la sta spingendo?". Alla fine della clip Scotty dice ai suoi figli: "Mi dispiace bambini, oggi niente parco". La clip è diventata subito virale su Youtube, e sembra proprio che ci sia un fantasma sull'altalena. Il fatto è avvenuto una mattina come tante, nell'area attrezzata di Wawick, nel Rhode Island. Parcheggiata la macchina, i bambini non hanno intenzione di scendere dall'autovettura. Di fronte a loro c'è un'altalena che si muove molto più delle altre, come se sopra ci fosse qualcuno a dondolarsi, che sia un fantasma? Sebbene non ci sia vento, l'altalena blu si muove molto più velocemente delle altre, che hanno un'oscillazione quasi impercettibile. Scotty decide così di riprendere tutto e di postarlo su YouTube, ponendosi numerose domande. Sul web l'opinione pubblica si divide a metà: chi pensa sia uno scherzo e chi invece trova difficile capire cosa possa muovere l'altalena se non un fantasma, visto che sopra di essa non c'è nessuno e se anche qualcuno l'avesse mossa prima di filmare il video, l'altalena si sarebbe comunque fermata poco dopo. Il filmato di Scotty è disponibile di seguito, a voi la sentenza. https://youtu.be/bdGy4pjkua8

