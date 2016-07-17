Home Ultime dal web Tim e Google realizzano il decoder Timvision

Tim e Google realizzano il decoder Timvision

di Redazione 17/07/2016

"Nasce il nuovo decoder TIMvision con Android TV™: nuova interfaccia, 4K ready, digitale terrestre integrato, wireless evoluto, app di Google Play™ e molto altro ancora, tutto a portata di telecomando. Il nuovo set top box TIMvision con digitale terrestre integrato e wireless evoluto ti permette di vivere una nuova esperienza di entertainment digitale su ogni tipo di televisore. Puoi accedere direttamente a giochi, musica, libri, app e molto altro ancora", scrive Tim sul suo sito ufficiale, presentando il suo nuovo decoder Timvision realizzato in collaborazione con Google. "E' un nuovo decoder abbastanza rivoluzionario nel mondo dei set-top box, apre il mondo di Timvision a Google: c'è quindi una integrazione, ci sono tutti i nostri contenuti, i contenuti del partner più il mondo di Google store quindi Youtube, gaming e quant'altro. Con il decoder il cliente ha tutta l'offerta del digitale terrestre, la nostra offerta di video on demand, un catalogo di 8mila titoli, l'offerta dei nostri partner principalmente Premium on line e poi tutto il mondo infinito delle app per la tv pensate da Google. Un'esperienza molto fluida e veloce perchè c'è un processore impiortante e una interfaccia che mette i contenuti al centro. Il cliente entra rapidamente nel catalogo e con un click si trova rapidamente quello che vuole vedere", spiegano Giovanni Brunelli, responsabile Timvision e Daniela Biscarini, responsabile Multimedia entertainment e consumer digital services di Tim. Un decoder con delle interessanti specifiche tecniche, dotato di uscita digitale ottica, porta ethernet per la connessione a internet, uscita HDMI, porta USB, lettore schede SD e Wi-Fi a 5ghz 11ac. Dimensioni ridotte e 4K ready per i contenuti Ultra Hd, digitale terrestre integrato e un processore che consente fluidità di navigazione oltre a Google cast ed infine un telecomando infra-red e Bluetooth 4.1 con microfono integrato per la ricerca vocale.

