Un fan di Halo crea un fucile da cecchino a grandezza reale con i Lego
di Redazione
21/11/2011
Un fan di Halo: Reach con l'hobby del Lego, Nick Jensen, ha creato qualcosa che può essere ammirato sia se hai giocato al famoso sparatutto in prima persona o meno. La foto riportata rappresenta la replica a grandezza naturale del Sniper Rifle System 99 Anti-Matèriel che è stata creata quasi interamente con i mattoncini Lego. Attraverso 4 mesi di prove ed errori, Jensen ha terminato con un prodotto che mostra la sua dedizione al dettaglio e al realismo. Il modello è caratterizzato da un bullone scorrevole, e dalla chiusura di sicurezza per aggiungere realismo. Con una lunghezza totale di cinque piedi e tre pollici, un peso di dieci libbre e mezzo, il fucile da cecchino è davvero molto vicino a quello che viene riportato nel gioco. Jensen ha utilizzato diverse immagini prese dal suo gioco, così come action figure create per il gioco da McFarlane per capire le sfumature e i piccoli dettagli dell'arma. Inizialmente Jensen si è scoraggiato per le dimensioni del suo progetto, ma alla fine è tornato indietro per rendere la costruzione più facile. Egli si è concentrato prima sulla canna, poi è tornato indietro per lavorare sul corpo principale e alla fine ha assemblato tutto. Libri da leggere L'unico pezzo che non è stato fatto con il lego è l'asta della canna e i decori utilizzati per personalizzare l'arma. Quello che sorprende è la grande precisione dell'oggetto. Nella foto sembra che la canna sia leggermente piegata, ma in altre immagini sembra che sia stata corretta. Jensen non ha tenuto un resoconto sui costi del modello, ma è sicuro che numerosa plastica e soldi sono stati spesi in questo capolavoro. Il fucile da cecchino e il suo creatore saranno entrambi al prossima convetion "Brick World" così che la gente potrà vederli di persona.
Articolo Precedente
Francia: rubate 11000 copie di Modern Warfare 3
Articolo Successivo
Sony riduce le possibilità di condivisione su PS3 e PSP
Redazione