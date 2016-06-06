Loading...

Twitter, in arrivo i video a 360 gradi

06/06/2016

Dopo Facebook e YouTube ora anche Twitter supporta i video a 360 gradi, grazie a un link che rimanda ad altri siti. Lo ha riportato il sito The Verge, spiegando che la novità è cominciata con l'inizio delle finali di Nba, la Lega di basket americana, negli Usa. Difatti, l'account Twitter ufficiale della Nba ha condiviso i primi video a 360 gradi realizzati con la videocamera Samsung Gear 360, che consente agli utenti di vedere il filmato da qualsiasi angolazione si desideri, muovendosi all'interno di esso grazie al cursore del mouse dal pc oppure con uno swipe tramite smartphone o tablet. A differenza dei social rivali come Facebook e YouTube, Twitter non supporterà i video a 360 gradi direttamente sulla sua applicazione, ma mostrerà dei link delle clip attraverso i quali gli utenti saranno reindirizzati verso un sito esterno, un dettaglio che si può anche considerare trascurabile data l'importante novità per il sito di microblog, il quale di recente ha visto insorgere non poche difficoltà, stentando a stare al passo con i propri rivali, anche se in passato è stato numerose volte pioniere di diverse novità in fatto di video, come i filmati-lampo con Vine e le dirette in streaming con l'acquisizione di Periscope.
