Scarface 2 il progetto di un sequel poi abbandonato
di Redazione
16/05/2022
Trapelati screenshot e indiscrezioni sul sequel Scarface 2, ma tutto sembra ormai semplicemente accantonato.
Scarface 2 un progetto poi abbandonato?
Anni fa la Radical Entertainment stava lavorando al sequel di Scarface: The World Is Yours. Nel 2009 il progetto è stato abbandonato, ma ora sono apparsi sul web screenshot e artwork del gioco.
Almeno, questo è ciò che pensa l'autore del canale Mafia Game Videos su YouTube e Twitter.
Non si sa molto della produzione cancellata, forse tranne che la location doveva essere Las Vegas e dintorni.
Screenshot e grafici mostrano il centro città, il deserto del Nevada e la stazione di servizio.
Scarface: The World Is Yours è una produzione d'azione con una vista TPP, che è stata rilasciata nel 2006. Il titolo è stato rilasciato su PC, PS2 e Xbox e un anno dopo anche su Wii.
La produzione di Radical Entertainment è un riferimento al film del 1983. Iniziamo come un lavoratore subordinato con un lavoro nero e saliamo la scala del successo nella gerarchia dei gangster.
Raccogliamo racket, spariamo alla gente, scappiamo dalla polizia, ecc., il che ci porta a scalare posizioni nel mondo della mafia.
foto@Universal Pictures, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Redazione