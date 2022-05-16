Loading...

Scarface 2 il progetto di un sequel poi abbandonato

Redazione

di Redazione

16/05/2022

TITOLO

Trapelati screenshot e indiscrezioni sul sequel Scarface 2, ma tutto sembra ormai semplicemente accantonato.

Scarface 2 un progetto poi abbandonato?

Anni fa la Radical Entertainment stava lavorando al sequel di Scarface: The World Is Yours. Nel 2009 il progetto è stato abbandonato, ma ora sono apparsi sul web screenshot e artwork del gioco.

Almeno, questo è ciò che pensa l'autore del canale Mafia Game Videos su YouTube e Twitter.

Non si sa molto della produzione cancellata, forse tranne che la location doveva essere Las Vegas e dintorni.

Screenshot e grafici mostrano il centro città, il deserto del Nevada e la stazione di servizio.

Scarface: The World Is Yours è una produzione d'azione con una vista TPP, che è stata rilasciata nel 2006. Il titolo è stato rilasciato su PC, PS2 e Xbox e un anno dopo anche su Wii.

La produzione di Radical Entertainment è un riferimento al film del 1983. Iniziamo come un lavoratore subordinato con un lavoro nero e saliamo la scala del successo nella gerarchia dei gangster.

Raccogliamo racket, spariamo alla gente, scappiamo dalla polizia, ecc., il che ci porta a scalare posizioni nel mondo della mafia.

foto@Universal Pictures, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Redazione

Redazione

