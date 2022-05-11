La sonda insight registra un violento terremoto su Marte
di Redazione
11/05/2022
La sonda Mars Insight della NASA ha rilevato il più grande terremoto mai osservato su un altro pianeta.
Il più grande terremoto registrato su un altro pianeta
Un terremoto di magnitudo 5 della scala Richter avvenuto il 4 maggio 2022, che corrisponde a 1222 SOL di Marte.
Ciò si aggiunge al catalogo di oltre 1.313 terremoti rilevati da InSight dal suo atterraggio su Marte nel novembre 2018. Il più grande registrato in precedenza è stata la magnitudo 4,2 stimata rilevata il 25 agosto 2021.
InSight è stato inviato su Marte utilizzando un sismometro altamente sensibile, fornito dal Centro nazionale francese per gli studi spaziali (CNES), per studiare le profondità dell'interno del pianeta.
Quando le onde sismiche attraversano o vengono riflesse dalla crosta, dal mantello e dal nucleo di Marte, cambiano i modi in cui i sismologi possono studiare per determinare la profondità e la composizione di questi strati.
Ciò che gli scienziati stanno imparando sulla struttura di Marte potrebbe aiutarli a comprendere meglio la composizione di tutti i mondi rocciosi, compresa la Terra e la Luna.
Il terremoto di magnitudo 5 è un terremoto di dimensioni moderate rispetto a quelli avvertiti sulla Terra, ma è vicino al limite superiore di quello che gli scienziati speravano di vedere su Marte durante la missione Insight.
Il team scientifico dovrà studiare ulteriormente questo nuovo terremoto prima di poter fornire dettagli come la sua posizione, la natura della sua sorgente e cosa potrebbe dirci sull'interno di Marte.
Redazione