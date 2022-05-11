Il James Webb Telescope pubblicherà le prime foto ufficiali

Tutti in trepidante attesa delle prime foto ufficiali inviate dal James Webb Telescope.

Dopo l'allineamento degli specchi le prime foto ufficiali del James Webb Telescope

"I primi frutti del viaggio saranno disponibili a metà del prossimo luglio”, data annunciata da un funzionario del programma “James Webb”, il telescopio più potente mai lanciato in orbita, per pubblicare la prima serie di immagini scattate dal colosso.

Le prove confermano che queste immagini, che i ricercatori stanno aspettando in tutto il mondo, saranno sorprendenti e mostreranno le straordinarie capacità del telescopio.

Klaus Pontopedan, direttore del programma scientifico del progetto, ha affermato che verranno presentate tutte le osservazioni scientifiche che il telescopio ha osservato nei campi dell'universo primordiale, il ciclo di vita delle stelle e degli esopianeti.

La data esatta per la pubblicazione delle immagini sarà ufficializzata in seguito.

fonte@AFP