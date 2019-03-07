Home News La Signora in Giallo, un intero canale dedicato su Sky

La Signora in Giallo, un intero canale dedicato su Sky

di Redazione 07/03/2019

Siete degli amanti dei gialli televisivi e, anche se negli ultimi anni puntualmente, su Rete Quattro, avete potuto vedere le puntate praticamente in loop, stagione dopo stagione, non siete mai stanchi di rivederle? Bene, c’è un’ottima notizia per voi: dal 9 marzo FoxCrime dedica un canale alla “Signora in Giallo”. La serie, con protagonista Angela Lansbury, 94 anni il prossimo ottobre, è tra le serie tv più longeve: 264 episodi andati in onda dal 1984 al 1996, che vengono replicate ogni anno ottenendo sempre un discreto successo di pubblico. Dal prossimo sabato tutte le dodici stagioni andranno in onda su FoxCrime+1 (canale 117 di Sky) che diventa per un mese FoxCrime 100% Giallo interamente dedicato alle indagini della scrittrice-detective Jessica Fletcher. Ricordiamo che Angela Lansbury per il ruolo di Jessica Fletcher ha già vinto quattro Golden Globe ed è stata nominata agli Emmy dodici volte senza mai vincere. Tra gli altri riconoscimenti ha inoltre ottenuto un Oscar alla carriera nel 2014, altri due Golden Globe, cinque Tony Award ed il titolo di Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire, conferitole dalla Regina Elisabetta.

