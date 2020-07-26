Iliad presto offrirà ai suoi clienti la connessione in fibra ottica
di Redazione
26/07/2020
Negli ultimi mesi Iliad ha conquistato sempre più fiducia e quindi clienti nel nostro paese.
Il suo segreto è aver mantenuto le promesse fatte durante il lancio ufficiale: prezzi bassi, accessibili, offerte pensate per tutti gli utenti e soprattutto nessun costo nascosto.
La sua crescita è stata costante, ed ora è pronta a portare ai suoi clienti anche la connessione in fibra.
L’operatore telefonico francese che fa capo all’imprenditore Xavier Niel qualche settimana fa ha infatti siglato un accordo con Open Fiber per lo sbarco sulla rete fissa.
L’operatore, è stato spiegato in una nota, utilizzerà la rete interamente in fibra ottica FTTH, con cui Open Fiber sta cablando il Paese, per fornire ai suoi clienti la più elevata velocità di connessione in circolazione.
In questi giorni si comincia già a parlare di prime offerte: riusciranno ad essere proposte offerte così vantaggiose come quelle della rete mobile?
Presto per dirlo, ma a quanto pare lo scopriremo prima del previsto: se infatti si parlava di 2024 come anno d’esordio di Iliad nel campo della telefonia domestica, ora le previsioni lasciano pensare anche ad un debutto in anticipo.
foto@Wikipedia
