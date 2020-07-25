Mail, ecco cos’è una conferma di lettura
di Redazione
25/07/2020
Fin da ragazzini, quando inviavamo un messaggino o una lettera particolarmente sentiti, passavamo ore ed ore a chiederci se il destinatario l’avesse letti o ricevuti.
Ed anche oggi, che inviamo le e-mail, la preoccupazione è rimasta: il nostro destinatario avrà letto il messaggio inviatogli?
Per fortuna non dobbiamo più crogiolarci nell’incertezza: esistono infatti le conferme di lettura. Di cosa si tratta?
La spiegazione è intuitiva: la conferma di lettura è una notifica email che viene recapitata al mittente quando il destinatario apre l'email.
Il destinatario potrà però scegliere se notificare o meno la ricezione dell’email. Se il destinatario conferma la ricezione, verrà inviata un messaggio di notifica automatica al mittente che comunica l’orario in cui la mail è stata letta dall’utente.
Per rendere disponibile questa funzionalità, basta attivarla nella Console di amministrazione.
Attenzione, però: il messaggio di conferma della lettura non viene inviato se il destinatario seleziona più di un messaggio e cliccando con il tasto destro del mouse sceglie Segna come già letto.
