Facebook, l'app Messenger raggiunge un miliardo di utenti attivi

di Redazione 21/07/2016

L'ormai nota applicazione di messaggistica istantanea collegata a Facebook, Messenger, ha raggiunto l'impressionante cifra di un miliardo di utenti attivi ogni mese. A renderlo noto la stessa compagnia di Menlo Park che, nel febbraio scorso, aveva annunciato lo stesso traguardo per WhatsApp, altra applicazione di chat di proprietà di Mark Zuckerberg. Facebook ha precisato che Messenger è la seconda applicazione più popolare per iOS, il sistema operativo dei device Apple come iPhone e iPad ed è stato scaricato più di un miliardo di volte sugli smartphone con sistema operativo Android. In cima al podio delle applicazioni più scaricate c'è, ovviamente, lo stesso social blu. Il vicepresidente David Marcus, direttore di Messenger, ha commentato il traguardo raggiunto: "Come parte di questo viaggio verso il miliardo, ci siamo concentrati sulla creazione della migliore esperienza possibile nella comunicazione moderna. Noi rimaniamo focalizzati sul nostro obiettivo di connettere le persone alle altre persone e alle imprese che contano di più per loro. Non vediamo l'ora di connettere il prossimo miliardo di utenti". Da Menlo Park fanno sapere che il 10% delle telefonate via internet effettuate a livello globale è realizzato su Messenger e che sulla chat, inoltre, più di un miliardo di messaggi vengono scambiati ogni mese tra aziende e persone, il doppio rispetto allo scorso anno. Per celebrare il traguardo, la compagnia ha reso disponibile una speciale emoji a forma di palloncino volante.

