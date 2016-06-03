Facebook: in arrivo DeepText, l'IA che capisce cosa scrivi

In una fase iniziale, la nuova intelligenza artificiale sarà utilizzata per l'applicazione di chat Facebook Messenger, che sarà in grado di riconoscere, ad esempio, la richiesta della prenotazione di un passaggio taxi, proponendo i vari servizi adeguati alla richiesta.

Aparna Lakshmiratan, Ahmad Abdulkader e Joy Zhang, tre dipendenti di, hanno recentemente annunciato sul blog ufficiale del social un'importante novità in grado di rivoluzionare il social blu più utilizzato al mondo:, un sistema in grado di capire il contenuto testuale di centinaia di post al secondo, in più di venti lingue differenti e in continuo perfezionamento, giorno dopo giorno. Un sistema che sfrutta la tecnologia deep learning, ovvero l'apprendimento automatico, che simula il comportamento dei neuroni umani e si perfeziona con l'esperienza., uno degli ingegneri di Menlo Park, ha commentato: "È un passo in avanti verso la costruzione di macchine intelligenti in grado di comunicare con gli umani in modo smart". Nell'immediato futuro Facebook pensa di sfruttare DeepText al fine di offrirci suggerimenti rispondenti ai nostri interessi, sia per quel che concerne i contenuti da vedere sulla timeline sia per i servizi messi a disposizione direttamente dal social network oppure per filtrare lo spam o eliminare i commenti e i post offensivi.