Ecco come puoi rimuovere le tue informazioni da Google

Google ha annunciato che rimuoverà informazioni personali quali indirizzo di casa, indirizzo e-mail, identità e numero di telefono, che facilitano l'identificazione degli utenti dai risultati di ricerca su Internet, su richiesta dell'utente.

Come rimuovere le informazioni personali da Google

Annunciando la sua nuova politica sul suo blog ufficiale, la società afferma che mira a dare agli utenti "più voce in capitolo" sulla loro visibilità online nella Ricerca Google. In questo contesto, diventa possibile rimuovere dai risultati della ricerca le informazioni riservate che gli utenti utilizzano per accedere.

Per rimuovere le informazioni personali dai risultati della Ricerca Google, come rivelato sul portale cumhuriyet, bisogna compilare il modulo di richiesta spiegando quali delle tue informazioni desideri rimuovere.

Nel modulo di richiesta bisogna indicare che il contenuto che desideri rimuovere è nei risultati di ricerca e nel motore di ricerca Google selezionando l'opzione per rimuovere le informazioni visualizzate in un sito.

In questa fase Google ti chiede se hai parlato con l'amministratore del sito in questione. Se vuoi parlare con l'amministratore del sito web, no, come faccio? Puoi leggere i referral di Google dall'opzione.

Altrimenti, puoi scegliere No, non preferisco e scegliere informazioni personali come numeri ID e documenti riservati, nudità o oggetti osceni, contenuti su di te su altri siti a scopo di lucro.

Per inoltrare queste scelte a Google, è necessario inserire informazioni quali il nome, il paese di residenza, gli indirizzi delle pagine web che visualizzano i contenuti e le pagine dei risultati di ricerca di Google e le parole chiave che consentono di trovare i contenuti pertinenti nella risultati di ricerca.

Infine, se ritieni che le tue informazioni di contatto siano state condivise in modo dannoso con l'intento di minacciarti o molestarti, devi selezionare l' opzione Sì e creare la tua firma.

Google afferma che valuterà le richieste di rimozione delle informazioni che riceve insieme al contenuto della pagina in cui si trovano le informazioni. Si precisa che la ragione di ciò è impedire la restrizione dell'accesso alle informazioni generali utili per gli utenti, come le notizie.

La società afferma che rimuovere le informazioni dai risultati della Ricerca Google non significa rimuoverle da Internet:

"Il contenuto potrebbe essere ancora disponibile sul Web anche se lo rimuoviamo dalla Ricerca Google. Cioè, quel contenuto potrebbe essere visibile sulla pagina in cui è ospitato o potrebbe essere trovato tramite social media, motori di ricerca non Google o altri mezzi. Potrebbe quindi valere la pena contattare il webmaster del sito e chiedere loro di rimuovere il contenuto".

fonte@Cumhuriyet