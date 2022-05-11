Asteroide grande come un grattacielo si avvicina alla terra

La Terra si sta preparando per un incontro ravvicinato con un enorme asteroide grande almeno quanto il mitico Empire State di New York.

La Nasa ha segnalato questo asteroide in avvicinamento

La NASA sta osservando questo asteroide e ha rivelato che si "avvicinerà" a noi ma fortunatamente, l'asteroide sarà ancora a più di 3,5 milioni di miglia di distanza, quindi nessun allarme rosso.

Gli astronomi ritengono che la larghezza dell'asteroide sia compresa tra 220 e 490 metri. Questo lo renderebbe più grande dell'Empire State Building (un grattacielo di 102 piani), dello Shard di Londra (altezza totale di 310 m, numero di piani 101) e della Torre Eiffel a Parigi ( 313,2 m di altezza).

La roccia spaziale, ufficialmente conosciuta come 388945 (2008 TZ3), dovrebbe toccare il suo punto di massimo avvicinamento alla Terra, domenica 15 maggio.

Ma questa non è la prima volta che vediamo questo asteroide, poiché è già passato senza nessun allarme.

La sua ultima visita è stata una TZ3 del 2008 nel maggio 2020. In quel momento, si è avvicinato a noi a una distanza di 1,7 milioni di miglia.

È interessante notare che l'asteroide visita regolarmente la Terra circa ogni due anni, poiché orbita attorno al sole proprio come noi.

E la sua traversata questo fine settimana sarà la più vicina a noi.