In arrivo la Carta d'Identità elettronica
di Redazione
22/06/2016
A partire dal 4 luglio si potrà richiedere la Carta d'Identità elettronica al costo di 13,76 euro in alcuni comuni, che raggiungeranno quota 200 entro settembre, come dichiarato da una circolare emessa dallo stesso ministero dell'Interno, pubblicata sul proprio sito. Tra i primi comuni che aderiranno al cambiamento c'è Roma (18-22 luglio), Milano (5-9 settembre) e Napoli (25-29 luglio). La Cie è una smart card sulla quale risulteranno le impronte digitali, il codice fiscale e gli estremi dell'atto di nascita, corredati da una serie di elementi di sicurezza. Al momento della richiesta il cittadino potrà inoltre fornire il proprio consenso alla donazione degli organi e potrà indicare le modalità di contatto, ovvero il numero di telefono, l'indirizzo e-mail o Pec. Tutti i cittadini interessati ad avere la Cie potranno richiedere il nuovo documento al Comune di residenza o di dimora nei casi di primo rilascio, deterioramento, smarrimento o furto del documento di identificazione. Tutte le informazioni utili e i dettagli relativi alla presentazione della domanda di rilascio Carta d'Identità elettronica sono disponibili all'indirizzo internet ufficiale www.cartaidentita.interno.gov.it, sul sito web è inoltre presente la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali ed indicare l'indirizzo di consegna, che può essere al proprio domicilio o presso il Comune.
