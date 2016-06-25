Home Ultime dal web Da 0 a 100 km/h in 1,5 secondi, l'auto elettrica da record

Da 0 a 100 km/h in 1,5 secondi, l'auto elettrica da record

di Redazione 25/06/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Una supercar in grado di raggiungere i 100 km/h in soli 1,5 secondi, alimentata esclusivamente da elettricità: si chiama Grimsel, ed è realizzata dal team AMZ di Zurigo. La squadra è composta da studenti di due università diverse, il Politecnico Federale di Zurigo e l’Università di Lucerna. La loro creazione, ad essere precisi, va da 0 a 100 chilometri orari 1.513 secondi, record battuto durante il Formula SAE, già nuovamente battuto dallo stesso team nel 2014 con 1.785 secondi, e nel 2015 dall’Università di Stoccarda con 1.779 secondi. Quanto è veloce la Grimsel? Per farsi un'idea basti pensare che una supercar del calibro di una Bugatti Veyron ha tempi di accelerazione che non scendono sotto i 2.2 secondi. La nuova vettura è realizzata completamente in fibra di carbonio, con un peso di appena 168 kg con quattro ruote motrici, ed ha un computer di bordo che regola la trazione di ogni ruota. Inoltre, ognuna delle quattro ruote è dotata di un proprio motore da ben 200 CV, in grado di generare 1700 Nm di coppia. Secondo i progettisti è praticamente impossibile trovare un’automobile che abbia una simile accelerazione tra quelle con motore a combustione distribuite sul mercato di larga scala. Di seguito la presentazione in video del nuovo gioiello di tecnologia, con tanto di prova in pista https://youtu.be/I-NCH8ct24U

Condividi Facebook Twitter Whatsapp