Videocamera Arlo Q, la sicurezza non è mai stata così facile

di Redazione 30/11/2016

Netgear presenta Arlo Q la videocamera per sicurezza efficiente, poco costosa, facile da installare e da usare. Chi ha detto per la sicurezza della propria abitazione bisogna per forza spendere un capitale? La tecnologia anche in questo campo ha fatto passi da gigante, perciò oggi ci si può rivolgere a sistemi di video sorveglianza efficaci ed economici. Arlo Q di Netgear è uno di questi sistemi. La videocamera è dotata di un sensore da 4 MP, risoluzione Full HD e ha un angolo di visione di 130 gradi così da garantire anche riprese notturne eccellenti. Possono essere personalizzate le registrazioni e l’audio è a doppia direzione. La videoregistrazione costante ha un costo mensile che va da 9 a 18 euro. Con Arlo Q è possibile il controllo interno di un ambiente quale casa o ufficio. Ed è possibile installarla in poche mosse. Grazie a un’app per smartphone, collegare la videocamera è un gioco da ragazzi. Una volta collegata alla corrente e al sito aziendale, bisogna solo seguire passo, passo le procedure suggerite e utilizzare il codice QR per attivare l’account e connetterlo. In caso di intrusioni o altri pericoli, si ricevono sul proprio smartphone in diretta, le notifiche per ogni movimento o suono che Arlo Q capta. In questo modo si ha la possibilità di intervenire prontamente. Altra novità importante: con Arlo Q si può dire addio ai falsi allarmi. Basta, dunque, con quelle noiose sirene che si attivano al minimo movimento. La videocamera di Netgear, infatti, ha la funzione “Activity ZonesE che consente di circoscrivere l’area in cui attivare l’allarme se ci dovessero essere movimenti sospetti.

