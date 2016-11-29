La Crucial è un’azienda che da oltre 20 anni si occupa di dispositivi di archiviazione, sempre aggiornati sullo sviluppo e la ricerca di nuove tecnologia, da diversi anni sta diventando leader nel settore dei nuovi hard disk ssd. Crucial vanta oltre 100mila prodotti, tra questi vi è un ottimo compromesso per l’archiviazione, ottimo anche dal punto di vista rapporto qualità-prezzo-prestazioni, si tratta dell’hard disk SSD Crucial MX300 in questo caso parliamo della versione da 525GB. Il dispositivo SSD Crucial MX300 da 525GB è un hard disk da 2,5 pollici, SATA 6.0Gb/s con lettura da 530 MB/s e scrittura in 510 MB/s, i tagli attualmente disponibili sono da 275GB da 750GB da 1050GB e da 2050GB. La versione da 525GB è disponibile ad un prezzo davvero concorrenziale di soli 127 euro comprensivi di spedizione, l’hard disk è tra i 100 prodotti più venduti, combina la tecnologia flash NAND 3D con l’esperienza delle precedenti versioni di hard disk SSD. Ti permette di avviare il sistema operativo in pochissimi secondi e di utilizzare programmi e applicazioni nel modo più rapido possibile, grazie alla qualità Micron che si occupa di archiviazione flash, ha la possibilità di offrire delle caratteristiche tecniche impareggiabili. Le principali caratteristiche tecniche:

FATTORE DI FORMA: SSD interno da 2,5 pollici

CAPACITA’: 525GB

GARANZIA: 3 anni

SPECIFICHE: SATA 6.0Gb/s – Lettura 530 MB/s – Scrittura 510 MB/s

SERIE: MX

INTERFACCIA: SATA 6.0Gb/s

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE: SSD Crucial MX300 2,5 pollici 7mm con adattatore 7mm a 9,5mm e certificato Acronis True Image HD.