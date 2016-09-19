Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Uber VS Google Car, la sfida fra le driverless è iniziata

Redazione Avatar

di Redazione

19/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Negli Stati Uniti è iniziata l’ultima sfida fra le driverless Google Car e Uber è iniziata. A Pittsburgh, in Pennsylvania, c’è stato il debutto ufficiale dell'auto senza pilota messa a punto da Uber. Questo confronto è di grande rilevanza giacché quello di Uber è il primo test aperto al pubblico a utilizzare una tecnologia che è ben più avanzata dell'Autopilot di Tesla, la Google Car. La startup di San Francisco Uber ha sfoggiato una ventina di Ford Fusion fornite di laser, videocamere e sensori per testare il servizio. A girare per la città saranno anche alcuni SUV della Volvo, e la sperimentazione per il momento riguarderà fino a mille clienti Uber. Durante la fase di sperimentazione, un ingegnere di Uber resterà al volante per intervenire in caso di bisogno o di errore del sistema. Per il momento questo sistema ibrido resterà per dare più sicurezza ai clienti. Sostengono alla Uber che l'impatto dell'introduzione nel proprio servizio di auto che si guidano da sole, avrà come impatto “una diminuzione del numero di incidenti d'auto che ogni anno uccidono 1,3 milioni di persone, la disponibilità del 20% di spazio in più in città attualmente utilizzato per parcheggiare miliardi di automobili e, ovviamente, un drastico taglio al traffico che tiene bloccati gli automobilisti per diverse ore al giorno”. Andrew Moore della Carnegie Mellon University a Reuters è convinto che: "Se Uber riuscisse a portare avanti il progetto sarebbe meraviglioso per il nostro Pianeta”.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

IFA Berlin 2016, quando la casa è davvero smart

Articolo Successivo

Apple Watch 2 smontato da iFixit: la batteria risulta più potente

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022