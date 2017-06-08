Home Smartphone e Tablet Samsung Galaxy Note 8, infinity display e rapporto d'aspetto cambiato

Samsung Galaxy Note 8, infinity display e rapporto d'aspetto cambiato

di Redazione 08/06/2017

Il Galaxy Note 8 previsto per il prossimo autunno, ma forse anche prima, sarà dotato di una doppia fotocamera e un rapporto d'aspetto di 18,5: 9 del display, in pratica seguirà i dettami del nuovo Galaxy S8 e S8 plus. Sarebbe la prima volta che Samsung ha messo in una doppia fotocamera per il suo smartphone, le fotocamere posteriori sul Galaxy S8 e S8 plus che ha lanciato all'inizio di quest'anno sono stati dotate di "dual-pixel", ma a tutti gli effetti con una sola lente, il nuovo Note 8 manterrà un design simile agli altri dispositivi di punta lanciati all'inizio di quest'anno, Samsung era nelle fasi finali della decisione per il design del Note 8, dicono le ultime indiscrezioni, mentre sulla dimensione del display si era già deciso di seguire quello dell'S8 Plus. Le dimensioni dello schermo saranno di 0,6 pollici più grande del Galaxy Note 7 dello scorso anno e 0,1 pollici rispetto alla S8, la posizione del sensore di impronte digitali non è ancora ufficiale, ma Samsung starebbe pensando di incorporarlo sul display. Per il Galaxy S8, Samsung ha rimosso il tasto home fisico e ha messo il sensore di impronte digitali sul retro accanto alla fotocamera, una mossa che a dire il vero ha attirato critiche per essere disagevole per gli utenti, I rapporti suggeriscono che la Samsung sta cercando di ufficializzare il Galaxy Note 8 per il mese di agosto, praticamente più di un mese prima dell'ufficializzazione del nuovo iPhone 8 della Apple. L'iPhone 8 di Apple è previsto per il mese di settembre, per quanto riguarda l'ufficializzazione e per il rilascio poche settimane più tardi; dovrebbe dunque essere tra la fine di settembre e i primi di ottobre, dunque alla Samsung faranno di tutto per anticipare i tempi.

