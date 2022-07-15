Qualcomm pronta ad un nuovo processore per smartwatch

Sono passati poco più di due anni da quando Qualcomm ha lanciato il suo ultimo processore per orologi mobili.

All'epoca era + Snapdragon Wear 4100 e prometteva miglioramenti notevoli, ma non adottato in modo universale, quanto sperava l'azienda, dal mercato.

Ora Qualcomm sta pianificando di lanciare un processore relativamente nuovo per gli smartwatch Wear OS di Google in tempi relativamente brevi.

La società ha rilasciato un teaser di 10 secondi per l'account Twitter ufficiale di Snapdragon in cui si dice che "il tempo scorre verso qualcosa di grande".

Oltre a sapere che presto ci sarà un nuovo processore, e che si può intuire che probabilmente si chiamerà Snapdragon Wear 5100, non ci sono dettagli sul nuovo processore o sulla data di annuncio/lancio, e ovviamente non su quali produttori di orologi intendano usarlo.