PayPal iOS, con Siri il denaro si invia a voce

PayPal iOS, con Siri il denaro si invia a voce

di Redazione 13/11/2016

Gli utenti Apple potranno inviare e ricevere denaro con PayPal impartendo a voce le disposizioni: bastano Siri, e un sistema iOS compatibile. Inviare e ricevere denaro con PayPal non è mai stato così facile. Già la piattaforma è uno strumento che si utilizza con estrema semplicità. Per l’eCommerce è la soluzione più veloce e affidabile. Da oggi in poi, grazie a un accordo tra Apple e PayPal Ltd, sarà ancora più immediato servizio di questo strumento per eseguire le nostre transazioni. Grazie all’assistente vocale Siri potremo eseguire, su iPhone e iPad, tutte le operazioni, anche in lingua italiana, saltando le procedure di autenticazione manuale. Basterà solo la nostra voce. Il colosso di Cupertino in sinergia con PayPal hanno fatto davvero un lavoro egregio che permette agli utenti di fruire al meglio dell’assistente vocale per accedere al meglio ai pagamenti online. La nuova funzione presuppone la versione aggiornata di Apple Siri 6.7.0 che proprio in queste ore è in corso di rilascio. Il nuovo aggiornamento alla versione PayPal iPhone e iPad è disponibile sull’App Store di Apple. La nuova funzione di PayPal che utilizza i comandi vocali è disponibile il 30 lingue, italiano incluso. L’aggiornamento è già reso disponibile in questi Paesi: Australia, Austria, Belgio (Francese e Olandese), Brasile, Canada (Inglese e Francese), Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong (Cantonese), India, Israele (Ebraico), Giappone, Malesia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Russia, Arabia Saudita (Arabo), Singapore (Inglese), Spagna, Svezia, Svizzera (Francese, Tedesco e Italiano), Tailandia, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti (Arabo) e Stati Uniti.

