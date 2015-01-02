Massima sicurezza grazie al Cloud di Autel
di Redazione
02/01/2015
La complessità operativa di un mercato globale in evoluzione spinge le aziende a tendere verso un miglioramento che spesso viene approcciato in modo scomposto, disordinato e con uno spreco di risorse economiche, umane ed immateriali, non incanalate verso un obiettivo comune. La tecnologia, in questo variegato panorama, se utilizzata nel modo corretto, viene in soccorso ed aiuta a snellire i processi aziendali garantendo al tempo stesso efficienza in termini di funzionalità, sicurezza ed affidabilità. Una delle più importanti innovazioni degli ultimi anni, dal grande impatto aziendale, è senza dubbio il Cloud, ovvero la possibilità di condividere online qualunque tipo di informazione: accessibilità globale, gestione autonoma, centralità dei dati, massima flessibilità, misurabilità di servizio e sicurezza totale sono solo alcune delle caratteristiche che delineano le potenzialità di un sistema gestionale sviluppato in Cloud.
Affidabilità e sicurezza
Una grande mole di dati protetta da un’infrastruttura garantita al 100%Strumenti gestionali all’avanguardia, in grado di soddisfare le esigenze aziendali dei soggetti operanti nel vasto mondo retail, dalle più piccole realtà locali alle grandi catene di vendita: parliamo delle soluzioni verticali sviluppate da Autel, azienda marchigiana che può vantare un’esperienza ultratrentennale nel settore, e accomunate da una tecnologia innovativa, il Cloud appunto, che porta con sé una vasta gamma di vantaggi. Documenti aziendali, informazioni e ogni altro tipo di virtual data saranno tutelati e protetti da un’infrastruttura innovativa gestita da Autel, in grado di supportare le attività d’impresa con una copertura totale, completamente esente da ogni tipo di rischio tecnologico, grazie ad un sistema a prova di guasto.
Basta guasti hardware e software
Massima affidabilità e immunità totale dai problemi tecnici con i gestionali Cloud AutelInfrastruttura snella, sicura e totalmente in outsourcing: uno dei punti di forza del Cloud Autel risiede senza dubbio nella totale affidabilità del sistema. Le piattaforme esterne, infatti, sono realizzate per garantire la continuità delle attività d’impresa 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, grazie a Data Center speculari, sviluppati per tutelare i clienti in caso di guasto tecnico. Grazie alle soluzioni retail connesse tra loro in Cloud, Autel permette ad ogni azienda di abbattere i costi totali di possesso: nessun software da installare sui pc aziendali e dismissione totale degli hardware di proprietà, con un conseguente risparmio sulla manutenzione periodica e straordinaria, non più a carico dell’impresa. La connessione ad internet è l’unico elemento necessario per garantire l’attività delle centinaia di funzionalità dei gestionali Autel, totalmente customizzabili sulle esigenze operative di ogni realtà retail. In un periodo storico in cui le difficoltà finanziarie di una larga parte delle imprese si riflettono su tagli che impattano sempre di più le risorse umane, le soluzioni gestionali di Cloud offerte da Autel, ed i conseguenti risparmi in termini di liquidità finanziaria, possono configurarsi anche come supporto per la ripresa di un’economia globale in recessione.
Articolo Precedente
Antifurti contro i falsi allarmi per animali
Articolo Successivo
La domotica e gli antifurti
Redazione