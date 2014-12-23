La domotica e gli antifurti

L’avanzamento tecnologico permette di gestire in modo sempre più semplice ed economico la propria abitazione anche da lontano. Grazie alla domotica i luoghi di lavoro e le case sono diventate più comode e più rispettose dell’ambiente perché vengono drasticamente ridotti gli sprechi. La domotica interviene sui principali settori dell’esistenza, rendendo la vita più facile per tutti; tenere sempre sotto controllo ciò che accade a casa quando si è lontani diventa possibile utilizzando direttamente il proprio smartphone o pc. Gli antifurto domotica, frutto della collaborazione fra l’informatica e la tecnologia, permettono di proteggere la propria abitazione da eventuali tentativi di effrazione, sia all’interno che all’esterno dell’edificio. Infatti, si tratta di sistemi altamente evoluti e personalizzabili che sono in grado di offrire la massima sicurezza a prezzi contenuti. Sul mercato si trovano impianti di videosorveglianza con domotica integrati anche con telecamere Ip, che rappresentano i modelli più innovativi e moderni. Le telecamere e l’impianto possono essere monitorate da remoto, ricorrendo ad un accesso internet oppure attraverso un tablet. Gli antifurti con domotica, oltre ad essere facili da utilizzare, si montano con facilità e sono composti da pochi elementi che non alterano il design del luogo dove vengono installati. La domotica permette non soltanto di monitorare ciò che accade ma anche di interagire con il sistema stesso, formulando degli ordini come, per esempio, l’accensione dell’impianto di riscaldamento. Gli antifurti con domotica svolgono numerose funzioni importanti come spegnere le eventuali luci lasciate accese, aprire il cancello o la serranda del garage. Questa tipologia di impianti ha il vantaggio di ridurre i tempi, far risparmiare contribuendo al rispetto dell’ambiente peprchè vengono evitati tutti i possibili sprechi. I sistemi di allarme con domotica sono personalizzabili in base alle proprie necessità e hanno, in linea di massima, un costo abbastanza contenuto. Sul prezzo finale incidono numerosi elementi come la tipologia di impianti da gestire, l’estensione dell’abitazione e altre variabili come la possibilità di mandare sms. Scegliere di installare un antifurto con domotica rappresenta un investimento, grazie al quale non soltanto si migliora lo stile di vita ma si fa incrementare il valore dell’immobile; infatti, la domotica è in grado di coordinare vari elementi, come l’impianto di allarme e quello elettrico, contemporaneamente. La tendenza generale di oggi è sempre di più quella di facilitare la vita, prevenire disastri e avere un controllo diretto e costante, indipendentemente da dove ci si trovi. I modelli più innovativi si possono gestire attraverso i touch screen ed di sistema biometrico, grazie al quale non più necessario essere in possesso delle chiavi.