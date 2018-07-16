Luvabella: la bambola interattiva che impara nuove parole
di Redazione
16/07/2018
Luvabella è la nuova bambola interattiva capace di sorridere e parlare come un comune neonato. Inoltre, attraverso alcuni accessori, Luvabella riesce ad imparare nuovi termini e frasi migliorando anche la sua dizione Espressiva, con le movenze di un bebè e capace anche di imparare nuove parole. È la Bambola interattiva Luvabella, la bambola ultra realistica che, con le sembianze di un comune infante, è riuscita a far innamorare ogni bambino e genitore. La bambola, proveniente dagli Stati Uniti, già in Francia e a breve anche in Italia, ha una soglia di interattività di alto livello a iniziare dai gesti (riesce a muovere la testa e le braccia), ma includendo anche parole e desideri fin dalla sua accensione. Non appena entra in funzione, la bambola Luvabella comincia subito a parlare, sorridendo e effettuando le prime richieste per cibo o dormire come un comune neonato. Anche a livello interagente, la bambola Luvabella interagisce agli stimoli: dal solletico sul pancino, al coprire gli occhi per giocare a cucù, è possibile anche toccarle i piedini per farle dire “Mamma” o ascoltare il suo cuoricino. Quando si gioca con lei, Luvabella muove le guance gioendo e riuscendo ad essere loquace e interagente anche attraverso i suoi accessori.
Luvabella impara nuove paroleIl prezzo di Luvabella può variare in base ai diversi accessori tra cui il cucchiaino per la pappa, lei mangerà di gusto, farà anche il ruttino. Con il biberon e ciuccio potrà calmarsi prima di addormentarsi, tenendo anche il suo insperabile amico e peluche (una pecorella) mentre dorme. Proprio tramite il piccolo peluche, Luvabella diventerà ancora più interattiva. La bambola infatti, grazie a questo accessorio, interagisce imparando tanti nuovi nomi e versi degli animali. Infatti, altra particolarità della bambola dagli occhioni grandi e dolci, sta proprio nel fatto che riesce ad ascoltare e a imparare nuove parole proprio come una bambina vera. Dai suoi primi vocalizzi, più si gioca con lei, più migliora la sua dizione dicendo oltre 100 parole e frasi. La bambola, prodotta dalla Spin Master, è adatta per ogni infante sotto i 6 anni e sarà pronta a divertire e rendere felice la sua mamma in totale dolcezza e tenerezza.
