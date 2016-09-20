Iphone 7 Vs Galaxy S7, la sfida dell’acqua
di Redazione
20/09/2016
Iphone 7 di Apple è stato presentato come uno smartphone resistente all’acqua ma regge la sfida con il diretto concorrente Galaxy S7 di Samsung? iPhone 7 e 7 Plus sono due dispositivi impermeabili. Entrambi i dispositivi sono certificati IP67, ciò significa che ufficialmente sono entrambi ritenuti resistenti sia all'acqua sia alla polvere. Ma la certificazione non dice che i danni causati dall'acqua non sono coperti dalla garanzia. A confermarlo è la stessa Apple che scrive: “iPhone 7 e iPhone 7 Plus sono resistenti agli spruzzi, all’acqua e alla polvere e sono stati testati in condizioni controllate in laboratorio a un tasso IP64 sotto gli standard IEC 60529. La resistenza agli spruzzi, all’acqua e alla polvere non è una condizione permanente e la resistenza potrebbe decrescere in conseguenza alla normale usura. Non cercate di ricaricare un iPhone bagnato: fate riferimento al manuale utente per la pulizia e l’asciugatura. I danni da liquidi non sono coperti dalla garanzia”. Quindi, uno schizzo occasionale, la caduta in una pozzanghera, o qualche goccia di pioggia vanno bene, ma sarebbe meglio non portarsi dietro il costoso smartphone in piscina o sotto la doccia. Ma tornando al confronto, iPhone 7 ha ottenuto la certificazione IP67 che gli permetterebbe di uscire indenne da un’immersione in acqua dolce a 1 metro di profondità per mezz’ora, mentre il Galaxy S7 è stata confermata la certificazione IP68, che estende la profondità a 1 metro e mezzo. Ovviamente per un sano e veritiero confronto i due smartphone sono stati immersi in un fiume americano a profondità incrementali. Si è partiti da 1,5 metri e, a step di 1,5 metri, si è arrivati a 10,5 metri, toccando il fondo del corso d’acqua. I tempi di immersione andavano da 5 a 15 minuti. I due smartphone hanno resistito anche alla profondità di 10,5 metri. Alla fine a cedere è stato il Samsung Galaxy S7 che si è spento. L’iPhone 7, invece ha continuato a funzionare. Certo ha riportato qualche danno anche serio ma, di sicuro, si è aggiudicato il primo round della gara. https://www.youtube.com/watch?v=IJUxi0ktDzw
