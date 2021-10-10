Asteroide, niente paura la Nasa devierà la rotta

C'è una asteroide che minaccia il nostro pianeta, niente paura la Nasa devierà la rotta.

Il programma “Planetary Defense” della NASA sta per compiere un altro importante passo avanti. Si tratta di un'astronave che cercherà di modificare la traiettoria dell'asteroide Didymoon lascerà la Terra a novembre .

L'agenzia spaziale americana invierà presto nello spazio un veicolo spaziale destinato a cambiare la traiettoria di un asteroide.

Un progetto noto come DART (Double Asteroid Redirection Test). Fornirà dati vitali su come deviare un asteroide per missioni future.

Finora sono stati identificati dalla NASA circa 25.000 oggetti vicini alla Terra, quindi è probabile che nei prossimi decenni verranno lanciati altri veicoli spaziali per eliminare qualsiasi rischio di collisione con il nostro pianeta.

La navicella DART si dirigerà così verso Didymoon

Verrà lanciata a bordo di un razzo SpaceX Falcon 9, si tratterà di una vera e propria astronave per deviare la rotta del pericoloso asteroide.

Didymoon è largo 160 metri e ruota attorno a un asteroide più grande noto come Didymos, che ha un diametro di quasi 780 metri.

La NASA prevede di colpire Didymoon a oltre 21.000 km/h nell'ottobre 2022. L'impatto cambierebbe la velocità di qualche frazione, ma sarebbe sufficiente per cambiare la traiettoria della stella.

L'ultimo passaggio di Didymoon più vicino alla Terra risale al 2003. A quel tempo, l'asteroide aveva sfiorato il nostro pianeta a una distanza di meno di 6 milioni di chilometri.

Rappresenta quindi una minaccia per l'umanità. Dei due asteroidi, è anche il più probabile che entri in collisione con il nostro pianeta.

DART sarà quindi il primo veicolo spaziale a dimostrare la possibilità di deviare un asteroide utilizzando la tecnica dell'impatto cinetico.

Questo processo consiste nell'invio di uno o più veicoli spaziali appositamente progettati per muoversi ad alta velocità e posizionarsi sulla traiettoria di un asteroide per poi colpirlo al fine di modificarne la rotta.

La Nasa sempre alla ricerca di asteroidi

L'agenzia spaziale statunitense ha annunciato che DART è il primo passo in una strategia di difesa planetaria contro oggetti vicini alla Terra potenzialmente pericolosi.

Un progetto realizzato in collaborazione con l'ESA (Agenzia spaziale europea). L'obiettivo è evitare che un pericoloso asteroide entri in collisione con la Terra.

Secondo la NASA, qualsiasi oggetto che si avvicina troppo al nostro pianeta è "potenzialmente pericoloso". I più preoccupanti sono quelli inferiori a 0,05 unità astronomiche, ovvero quasi 7,3 milioni di chilometri.

Altri sistemi di difesa contro gli asteroidi saranno sviluppati nei prossimi anni poiché queste rocce rappresentano una minaccia permanente.