Android Messages: google da oggi offre messaggistica anche sul web
di Redazione
20/06/2018
Google lancia il servizio di messaggistica anche per il web.Il nuovo servizio di messaggistica consente di inviare messaggi di testo dal desktop, segue la linea di Allo così Google lancia i messaggi per il web, consentendo agli utenti di smartphone Android di inviare messaggi da un'app Web attraverso il proprio PC o Mac. Google ha annunciato la nuova funzionalità per i messaggi Android nella giornata di lunedì e la distribuirà nel corso della prossima settimana, i messaggi per il web sono una delle funzioni più richieste, secondo Google, Per configurare il servizio, gli utenti devono installare la versione più recente dell'app Messaggi Android su un PC, basta andare su https://messages.android.com . Sul telefono, toccare l'opzione "menu" e selezionare "Messaggi per il web", quindi eseguire la scansione del codice QR sulla pagina Web con un telefono, possiamo vedere anche un'opzione da spuntare per "Ricorda questo computer". I messaggi per il web funzionano con Chrome, Mozilla Firefox, Safari e Microsoft Edge, ma non funziona su Internet Explorer, almeno stando a quanto riportato da la pagina di supporto di Google . L'icona Messaggi visualizzerà una notifica rossa nella scheda del browser quando ci sono messaggi non letti, sarà mostrato anche un conteggio di messaggi non letti e c'è un tema scuro o una modalità ad alto contrasto tra cui scegliere. Oltre a inviare messaggi, l'applicazione consente agli utenti di inviare adesivi, emoji e immagini allegate. Android Messages fa parte di un più ampio aggiornamento di funzionalità per l'app mobile Messaggi, che ora consente anche agli utenti di cercare e condividere GIF, altre due funzionalità nella nuova app Messaggi sono le anteprime dei link inviati dagli amici e la possibilità di copiare i codici di sicurezza una tantum dall'app con un tocco. Come parte del suo lavoro su RCS, Google ha annunciato all'inizio dell'anno che dozzine di produttori di dispositivi e dispositivi includono l'app Messaggi Android come app di messaggistica predefinita, come ad esempio la Samsung. Il servizio di messaggistica per il web è disponibile da oggi, con il resto di queste funzioni che arriveranno per la app nella settimana successiva.
Articolo Precedente
Instagram le videochiamate sono attive?
Articolo Successivo
WhatsApp attenzione ad una nuova truffa sul rinnovo a pagamento
Redazione