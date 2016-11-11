Loading...

Gigabitpc Logo Gigabitpc

Amazon Dash, arriva il pulsante per fare acquisti

Redazione Avatar

di Redazione

11/11/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Arriva Amazon Dash, il pulsante per fare acquisti. Amazon, come noto, ha di fatto creato lo shopping online, almeno quello in grande stile. Amazon Dash è una nuova creatura della società di Jeff Bezos. Si tratta di un pulsante, un semplice pulsante per fare acquisti. Un device a tutti gli effetti connesso, che è parte integrante della cosiddetta Internet of things, Internet delle cose. Ognuno di questi pulsanti, di queste specie di chiavette, è collegato a un solo marchio. Se si ha bisogno di detersivo, di una spuma da barba, di Pampers e così via, basta premere il bottone e poi va tutto avanti da sé. Compreso che l'indomani è consegnato il prodotto. Dash è collegato alla rete Wi-Fi domestica. Bisogna, ma solo la prima volta, associare il dispositivo all'applicazione relativa di Amazon. Se è premuto il tasto casualmente o per sbaglio, arriva comunque una notifica immediatamente sul cellulare o sullo smartphone. A quel punto si può annullare l'ordine oppure confermarlo, a nostra scelta. La batteria contenuta in Dash è talmente efficiente che può durare anni. L'acquisto di Dash costa 4,99 euro, tuttavia il costo è rimborsato col primo ordine per cui, di fatto, è nullo.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Huawei sorpassa Samsung: l’Italia ha un nuovo leader degli smartphone

Articolo Successivo

Cubo di Rubik, la Corte UE liberalizza la produzione del rompicapo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

Come usare Instagram per promuovere la tua attività online?

23/06/2023

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

Netflix tutti gli annunci ufficiali per gli abbonati

27/09/2022

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

Instagram inserisce un blocco per le foto di nudo

22/09/2022