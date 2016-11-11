Home Ultime dal web Amazon Dash, arriva il pulsante per fare acquisti

Amazon Dash, arriva il pulsante per fare acquisti

di Redazione 11/11/2016

Arriva Amazon Dash, il pulsante per fare acquisti. Amazon, come noto, ha di fatto creato lo shopping online, almeno quello in grande stile. Amazon Dash è una nuova creatura della società di Jeff Bezos. Si tratta di un pulsante, un semplice pulsante per fare acquisti. Un device a tutti gli effetti connesso, che è parte integrante della cosiddetta Internet of things, Internet delle cose. Ognuno di questi pulsanti, di queste specie di chiavette, è collegato a un solo marchio. Se si ha bisogno di detersivo, di una spuma da barba, di Pampers e così via, basta premere il bottone e poi va tutto avanti da sé. Compreso che l'indomani è consegnato il prodotto. Dash è collegato alla rete Wi-Fi domestica. Bisogna, ma solo la prima volta, associare il dispositivo all'applicazione relativa di Amazon. Se è premuto il tasto casualmente o per sbaglio, arriva comunque una notifica immediatamente sul cellulare o sullo smartphone. A quel punto si può annullare l'ordine oppure confermarlo, a nostra scelta. La batteria contenuta in Dash è talmente efficiente che può durare anni. L'acquisto di Dash costa 4,99 euro, tuttavia il costo è rimborsato col primo ordine per cui, di fatto, è nullo.

