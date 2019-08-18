Trojan, nemici silenti ma pericolosissimi dei nostri pc

Quando acquistiamo un computer, la prima cosa che ci viene detta, indipendentemente dalla nostra dimestichezza con esso, è di acquistare ed istallare anche un buon antivirus.

Nel nostro computer finiremo presto per inserire i nostri dati sensibili e i nostri documenti e file più importanti, e sarebbe un bel guaio se virus di varia sorta ci si intrufolassero dentro per sottrarceli.

Tra le minacce più serie ci sono certamente i trojan: ma cosa sono?

Un cavallo di Troia, detto appunto trojan in inglese, è un tipo di malware spesso mascherato da un software legittimo, che viene spesso impiegato da cyberladri e hacker che cercano di accedere ai sistemi degli utenti.

In pratica, con questo tipo di malware i criminali possono prendere il completo controllo del nostro dispositivo, mobile o fisso, e svolgere quasi qualsiasi tipo di operazione: da bloccare, modificare e cancellare i dati fino a mettere completamente fuori uso il sistema informatico.

I trojan sono sempre più diffusi e purtroppo non tutti sono riconoscibili prontamente dagli antivirus.