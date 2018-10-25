Cronologia Google come cancellarla: diversa dalla cronologia del browser
di Redazione
25/10/2018
Come cancellare la cronologia delle ricerche effettuate sul motore di ricerca google?Il servizio di ricerca di Google è ideale per aiutarti a trovare contenuti sul Web, ma tutte le tue query, ovvero le parole e le frasi che utilizziamo per cercare determinati argomenti, aiutano anche la società a creare un profilo di te che può utilizzare per indirizzarti verso gli annunci pubblicitari più pertinenti. Questo è quello che succede quando usi la maggior parte dei servizi gratuiti online, ma dovresti avere una scelta per proteggere la tua privacy. Ci sono alternative al più grande motore di ricerca, alternative anonime che però non possono fornire i risultati del colosso Google, così se ti piace usare Google, puoi controllare, ed eventualmente cancellare, periodicamente la cronologia delle ricerche. Tieni presente che la cronologia delle ricerche è diversa dalla cronologia del browser che utilizzi solitamente, che tiene traccia di tutti i siti che visiti sul tuo dispositivo e li memorizza localmente. La cronologia delle ricerche è composta da tutte le query che hai inserito nella ricerca di Google o nel box di ricerca di Chrome quando hai effettuato l'accesso a uno di essi con il tuo account.
Ecco come eliminare la cronologia delle ricerche Google:
- Vai su myactivity.google.com sul desktop e accedi con il tuo account (se non ti sei già loggato).
- Nella barra laterale sinistra, fai clic su "Elimina attività". Verrà quindi visualizzato un modulo in cui è possibile impostare un intervallo di date attraverso per il quale verrà eliminata l'attività, nonché i prodotti Google a cui verrà applicato.
- Per eliminare solo la cronologia delle ricerche, imposta l'intervallo di date, quindi seleziona "Cerca" nel menu a discesa "Tutti i prodotti".
- Fai clic su "Elimina" e il gioco è fatto.
- Visita la home page di Google sul tuo desktop o dispositivo mobile dopo aver effettuato l'accesso, quindi fai clic su Impostazioni> I tuoi dati nella ricerca .
- Visualizzerai quindi le opzioni per rivedere la tua attività di ricerca (che ti porterà alla sezione Le mie attività di Google), insieme ai pulsanti per eliminare la cronologia delle ricerche dall'ultima ora o tutte risalenti fino al 2005.
- Scegli una di queste opzioni e hai risolto il problema.
Articolo Precedente
Screen Time, iPhone e iPad ti dicono quante ore sprechi sul tuo telefonino
Articolo Successivo
Torino, sold out negli alberghi per il ponte di novembre
Redazione