Collegamento ipertestuale, ecco cosa sono i link colorati su cui cliccare

di Redazione 23/05/2019

Spesso e volentieri, quando navighiamo in una pagina online, ci capita di imbatterci in parole o frasi “colorate” o sottolineate e, se ci clicchiamo sopra, queste ci portano in una nuova pagina. Collegamento ipertestuale Di cosa si tratta? Si tratta dei cosiddetti “collegamenti ipertestuali”, molto usati negli ambienti word. Secondo la definizione più comune, un collegamento ipertestuale è un rinvio da un'unità su supporto digitale ad un'altra: in buona sostanza sono proprio questi collegamenti che caratterizzano la non linearità dell'informazione propria di un ipertesto. Il termine “hypertext” è stato coniato dal filosofo statunitense Ted Nelson. Il testo che contiene un collegamento o link a un'altra pagina è invece denominato in inglese anchor text. Un collegamento ipertestuale può aprire una pagina web nella stessa finestra, oppure può aprire una pagina web su una nuova finestra, a seconda di come è stata creata quella pagina web. Ricordiamo che non solo il testo si presta a collegare altre pagine web, ma anche un’immagine può essere un collegamento ipertestuale.

