Cambiare sfondo alla schermata di login su Ubuntu

Con Ubuntu 11.10 possiamo cambiare sfondo alla schermata di login, farlo è molto ma molto semplice, basta infatti aprire il terminale e digitare: gksu gedit /etc/lightdm/unity-greeter.conf e alla voce: background=sostituite la parte evidenziata con: background=/vostra/directory/immagine.jpg ovviamente dovete inserire il giusto percorso alla vostra immagine.