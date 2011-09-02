Loading...

Cambiare sfondo alla schermata di login su Ubuntu

Redazione Avatar

di Redazione

02/09/2011

Con Ubuntu 11.10 possiamo cambiare sfondo alla schermata di login, farlo è molto ma molto semplice, basta infatti aprire il terminale e digitare: gksu gedit /etc/lightdm/unity-greeter.conf e alla voce: background=/usr/share/backgrounds/warty-final-ubuntu.png sostituite la parte evidenziata con: background=/vostra/directory/immagine.jpg ovviamente dovete inserire il giusto percorso alla vostra immagine.
