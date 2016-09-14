Home Reviews ASUS ZenFone 3 Deluxe, semplicemente magnifico

ASUS ZenFone 3 Deluxe, semplicemente magnifico

di Redazione 14/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Magnifico per tecnologia, prestazioni, design, affidabilità, innovazioni: ASUS ZenFone 3 Deluxe è il massimo. In rete il modello di punta della nuova serie ZenFone 3 è stato accolto con grande entusiasmo. Le recensioni concordano tutte: questo smartphone offre il massimo in termini di prestazioni ed esperienza d’uso. Corpo unibody sottilissimo e completamente in metallo che integra antenne invisibili senza per questo limitare di un millesimo la qualità e la potenza del segnale, forma leggermente arcuata per facilitarne la presa e finiture in metallo anodizzato levigato che rendono questo gioiellino moto gradevole a tatto. Queste sono solo le piacevoli sensazioni che si provano di primo acchito quando si prende in mano il nuovo ASUS ZenFone 3 Deluxe. L’eleganza, dunque, è assodata. Disponibile in due colori, Sand Gold e Dark Gray. ZenFone 3 Deluxe, lo smartphone è dotato anche di un sensore di impronte digitali per sbloccare velocemente, e comodamente, il telefono. Se diamo uno sguardo al suo interno, non possiamo fare a meno di notare le sue caratteristiche di tutto rispetto. ASUS ZenFone 3 Deluxe utilizza un processore 14 nm Quad-Core Qualcomm Snapdragon 820 con velocità di clock di 2.15GHz per la massima produttività e l’intrattenimento multimediale. La memoria interna da 64GB, ZenFone 3 Deluxe assicura prestazioni eccezionali e massima connettività. La capacità memoria RAM di ben 6GB consente di caricare app e giochi in un batter d’occhio. I n più è possibile mantenere in esecuzione più app contemporaneamente, senza tempi di attesa per passare da una all’altra. Questa notevole capacità di RAM fa il paio con una altrettanta capacità di spazio di archiviazione: 64GB UFS 2.0. E poi ancora un ampio e luminoso schermo da 5,7” con tecnologia Super AMOLED e risoluzione Full HD (1920×1080) protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 4, due volte più resistente alle cadute. Per non parlare delle fotocamere con tecnologia ASUS PixelMaster 3.0, la prima a integrare il sensore per immagini Sony Exmor RS IMX318 da 23MP. Insomma siamo di fronte a un dispositivo davvero eccezionale. ASUS ZenFone 3 Deluxe arriverà in esclusiva per l’Italia in circa 5.000 negozi TIM, a partire dal mese di ottobre al prezzo di 699,90 Euro. Grazie a un accordo firmato da TIM e Asus, il device si potrà acquistare anche a rate.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp