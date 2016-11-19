Home Sicurezza Amazon Protect, arriva l’assicurazione che protegge gli acquisti online

di Redazione 19/11/2016

Proteggere anche gli acquisti online da danni accidentali e furto? Da oggi si può con Amazon Protect. Amazon Protect è l’assicurazione pensata dal colosso dell’e-Commerce per rendere più facile e serena la vita del consumatore, almeno questo è quanto sostiene François Nuyts, Country Manager di Amazon Italia e Spagna: “Siamo sempre alla ricerca di modi per semplificare la vita dei clienti. Con questo nuovo servizio possono proteggere gli acquisti effettuati: in caso di incidenti, guasti o persino furto, Amazon Protect interviene rapidamente”. E così da oggi con un click è possibile proteggere il nostro acquisto elettronico, o tecnologico in genere, da eventuali danni accidentali che si possono verificare durante il trasporto, e da eventuali furti fino a tre anni dalla data di consegna del prodotto. E così, oltre ai tanti servizi già offerti, Amazon con la sua assicurazione Protect garantisce la riparazione rapida o consegna di prodotti in sostituzione a quelli rotti senza costi aggiuntivi; la riparazione a domicilio degli acquisti ingombranti come TV, stampanti e monitor. In più Amazon Protect copre i danni causati da normale usura e consumo e, nel caso la riparazione dell’oggetto possa risultare antieconomica, l’utente può scegliere nel momento della richiesta tra una sostituzione diretta o il rimborso del valore del prodotto. Il rimborso sarà effettuato in buoni regalo da spendere sempre sul sito Amazon. Il nuovo servizio messo a disposizione da Amazon è molto semplice da usare. Una volta scelto l’articolo, prima di procedere all'acquisto basta inserire nel carrello l’opzione.

