Aggiornare l'N900 ad Android 2.3.4

Redazione Avatar

di Redazione

29/08/2011

Se abbiamo installato NITDroid nell'N900, seguendo ad esempio questa guida, dobbiamo aggiornarlo ora alla versione 2.3.4, per farlo scarichiamo questo e questo file. Copiamoli nella root del telefono, dopo averlo ovviamente collegato al pc, e dal terminale diamo i seguenti comandi: root cd /home/user/MyDocs bzip2 -d N12_UMay.tar.bz2 cd / mount /home /and cd /and tar xvf /home/user/MyDocs/N12_UMay.tar dpkg -i /home/user/MyDocs/nitdroid-kernel-2.6.28-07_rc4_armel.deb Volendo abbiamo questo video tutorial su YouTube.
