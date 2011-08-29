Aggiornare l'N900 ad Android 2.3.4
di Redazione
29/08/2011
Se abbiamo installato NITDroid nell'N900, seguendo ad esempio questa guida, dobbiamo aggiornarlo ora alla versione 2.3.4, per farlo scarichiamo questo e questo file. Copiamoli nella root del telefono, dopo averlo ovviamente collegato al pc, e dal terminale diamo i seguenti comandi:
root
cd /home/user/MyDocs
bzip2 -d
N12_UMay.tar.bz2
cd /
mount /home /and
cd /and
tar xvf /home/user/MyDocs/
N12_UMay.tar
dpkg -i /home/user/MyDocs/nitdroid-kernel-2.6.28-07_rc4_armel.deb
Volendo abbiamo questo video tutorial su YouTube.
