Samsung Notebook 9, il PC da 15 pollici sottile e leggero

Samsung Notebook 9 è un computer che pur avendo un display da 15 pollici, è abbastanza sottile e leggero: pesa 984 grammi.

Notebook 9, Samsung sfida Apple

Siamo abituati ai dispositivi di Apple che anche quando sono piccoli e legggeri, sono macchine di tutto rispetto. I MacBook sono un esempio dell’efficienza di questo tipo di macchina. L’unico neo dei PC sottili e leggeri è il display che di solito, al massimo arrivano a una dimensione di 13/14 pollici. Samsung con il suo Notebook 9 ha dimostrato che anche con un display da 15 pollici una macchina può mantenere sottigliezza e leggerezza. Il PC di Samsung, infatti, pesa 984 grammi, meno del MacBook da 13 pollici di Apple e, ovviamente di tutti le altre macchine da 15 pollici che si trovano oggi sul mercato. Per questo motivo è molto comodo da trasportare in borsa.

Anche se Samsung è più conosciuta per i suoi smartphone, non si deve ignorare che l’azienda sudcoreana produce anche ottimi laptop di fascia alta. La nuova serie Notebook 9 (2017) sarà mostrata al CES 2017 di Las Vegas, ha ereditato alcune caratteristiche dalla serie 2016 ma, al contempo, introduce molte novità in termini di design e specifiche. Fra queste troviamo il display edge-to-edge, i processori Intel Kaby Lake e il lettore di impronte digitali. I modelli sono due (13,3 e 15 pollici) ed entrambi offrono qualità, prestazioni e portabilità davvero interessanti.

Samsung Notebook 9, i vantaggi del display da 15 pollici

Un notebook leggero portarsi in borsa senza avere la sensazione di trasportare un macigno, è già di per sé, un grande vantaggio. Oltre a essere leggero, il Notebook 9 offre anche la possibilità di leggere senza sforzare la vista anche dopo ore di utilizzo e di scrivere più agevolmente perché un display più grande, significa anche una tastiera più grande. Insomma, Samsung con questo PC ha provato, e c’è anche riuscita, a conciliare una serie di cose così da offrire un prodotto che piace agi utenti e che, per una volta supera, almeno in maneggevolezza e comodità, quelli della stessa fascia della sua rivale di sempre: Apple.

Samsung Notebook 9, design

Il Notebook 9 misura 347.9 X 229.4 X 14.9 mm il 15″, 309.4 X 208 X 13.9 mm il 13,3″ e ha una struttura singola realizzata con tecnologia Micro Arc Oxidation (MAO) Rigidity che garantisce robustezza, elasticità e resistenza sia agli urti sia alla temperatura. Lo spessore delle cornici è molto ridotto per dare più spazio al display quasi edge-to-edge. La cerniera consente di ruotare lo schermo fino a 180 gradi, quindi il Notebook si può utilizzare agevolmente per presentazioni o per visualizzare contenuti multimediali. Non è presente il supporto touch e questo è un vero peccato.

Samsung Notebook 9, caratteristiche

Notebook 9 sfoggia un display da 15 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel). Con la funzionalità Outdoor Mode è possibile aumentare la luminosità quando si lavora sotto la luce solare. C’è anche il supporto per la tecnologia HDR, offerta da diversi servizi di streaming, tra cui Netflix.

Il processore è Intel Core i7 di settima generazione (Kaby Lake), la memoria DDR4 fino a 16 GB e SSD PCIe NVMe o SATA 3 fino a 256 GB. La connettività è assicurata dai moduli Wi-Fi 802.11ac e Bluetooth 4.1. Ci sono, inoltre, una webcam HD a 720p, altoparlanti stereo da 1,5 Watt, USB Type-C, USB 2.0, due USB 3.0, uscita HDMI e slot microSD. La tastiera è retroilluminata e accanto al tasto Shift di destra troviamo anche il lettore di impronte digitali con il quale si può eseguire il login con la funzionalità Windows Hello di Windows 10. La batteria da 30 Wh offre sette ore di autonomia e supporta la ricarica rapida Adaptive Fast Charge (100% in 80 minuti).

Per quanto riguarda il prezzo, ancora non ci sono notizie in merito. Offerte per Samsung Notebook Serie 9 potete trovarle quì: Samsung 9 Series