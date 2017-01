Giocare al massimo, senza preoccupazioni

Il più diffuso social network del mondo è un luogo perfetto per il tempo libero: oltre alla possibilità di postare, leggere notizie, condividere, comunicare con amici in tutto il mondo, Facebook vanta una lunga serie di videogame integrati che danno all’utente la possibilità di divertirsi da solo o in compagnia, con amici da ogni angolo del pianeta.

Condurre un’intera fattoria su Farmville, curando gli animali e l’orto, oppure, se si è tipi più metropolitani, costruire città su CityVille, ma anche gestire un ristorante su ChefVille; ingaggiare battaglie con i dinosauri e accumulare monete su Jurassic Park Builder. Chi crede nella magia potrà divertirsi con le pozioni di Witchy Tale, la cui grafica accattivante tiene avvinti allo schermo anche per la possibilità di creare classifiche da confrontarsi con quelle dei propri amici su Facebook; chi aspira a fare il capostazione potrà provare la propria abilità nel gestire gli oltre mille treni di TrainStation, creando la propria stazione ferroviaria.

Di recentissima introduzione sono gli instant games, da giocare selezionando una conversazione con uno o più amici sul Messenger di Facebook. Facebook Instant Games è una piattaforma di gioco HTML5 su cui giocare direttamente su computer o su smartphone, senza scaricare nulla. I giochi disponibili sono per ora diciassette, tra cui Arkanoid, Galaga, Pac-Man, Space Invaders.

L’autentica mania, però, è quella scoppiata da tempo per Candy Crush Saga, puzzle game la cui popolarità non accenna a diminuire, e il cui scopo è quello di associare coloratissime caramelle delle stesso genere per raggiungere i diversi livelli. Creato dall’italiano Riccardo Zacconi e studiato per essere giocato anche sul cellulare, Candy Crush è volto a invogliare l’utente a passare a livelli sempre più avanzati di gioco. Questo è il limite più evidente di molti giochi su Facebook: il non poter raggiungere, da un certo punto in poi, livelli superiori se non a pagamento. A questo va poi sommata una non sempre ottima resa grafica.

Anche chi ama i giochi di carte può trovare attraente misurarsi su Facebook, che tra gli altri propone Burraco, Briscola e Zynga Poker, un gioco di Poker Texas Hold'em fondato su un sistema di crediti da comprare con denaro autentico.