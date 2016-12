BlitzWolf BW MP1, il proiettore di qualità a un prezzo eccezionale

BlitzWolf BW MP1 è un proiettore di buon livello che si può avere a un prezzo davvero eccezionale.

Con i proiettori oggi si possono fare tantissime cose. E si possono fare tantissime cose a prezzi decisamente convenienti. Negli ultimi anni questi device, oltre ad avvalersi delle tecnologie più avanzate, sono diventati meno ingombranti e decisamente più leggeri, tanto che si possono trasportare agevolmente ovunque. Possiamo proiettare un bel film nella nostra sala hobby, oppure fare una presentazione nel luogo di lavoro, oppure ancora nel nostro studio.

Non è diventato affatto difficile; anzi. Oltre poi all’elettronica, alle applicazioni informatiche e quant’altro, in generale la qualità delle ottiche è migliorata moltissimo. Da questo punto di vista la tecnologia ha fato passi da gigante, se solo pensiamo che in un cellulare o in uno smartphone, delle lenti piccolissime, quasi invisibili, riescono a fare dei veri e propri miracoli in termini di qualità delle riprese. Questo succede anche, ovviamente, per i proiettori.

BlitzWolf BW MP1, design

Il proiettore che abbiamo provato è un mix decisamente a buon livello di prestazioni, funzionalità e prezzo. Tenuto conto di questi elementi, è difficile non diventarne realmente estimatori. BlitzWolf BW MP1 è un device compatto, di piccole dimensioni, sufficientemente leggero. Ciò ne fa un prodotto estremamente interessante dal punto di vista della portabilità. La parte superiore è gommata, il che gli conferisce anche una certa eleganza.

Sul lato inferiore insiste una vite, regolando la quale si riesce a regolare l’altezza del proiettore, e conseguentemente l’altezza del fascio di proiezione. Per orientare ulteriormente l’immagine e per la messa a fuoco, sopra la lente ci sono due scroller.

BlitzWolf BW MP1, caratteristiche tecniche

La prima cosa che colpisce del prodotto è la sua ampia capacità di connettività. Se vogliamo collegarci lo schermo del Pci, possiamo farlo attraverso il cavo HDMI. Se desideriamo collegarci la Tv, abbiamo a disposizione un apposito cavo AV. Se possediamo una serie di immagini o di filmati con una pennetta USB capace, abbiamo a disposizione due porte USB. Non solo, è presente anche uno slot per schede SD, e tramite apposito adattatore ci si può inserire anche una scheda micro USB.

Ma andiamo avanti. Il proiettore è dotato di speaker per la riproduzione dell’audio e possiede pure un jack 3,5 mm per il collegamento di cuffie. Poi c’è la bella novità, poiché esiste la possibilità di riprodurre gli schermi smartphone Android a partire dalla versione 4.2.2, nonché ovviamente dei tablet o altri dispositivi simili; tutto ciò grazie alla connettività WiFi. Questo lo rende utilissimo. Se abbiamo il nostro smartphone e vogliamo collegarci in tempo reale a un video su YouTube, possiamo farlo in tutta comodità.

Con Windows la modalità wireless è possibile dalla versione 8.1 in su, mentre col sistema operativo iOS dalla versione 6.0 in su. Nella confezione c’è anche il telecomando, ma senza le batterie.

BlitzWolf BW MP1, performance

Le prestazioni sono più che soddisfacenti. La luminosità di 1.200 lumen è buona e assicura visibilità eccellente anche con luce accesa nella stanza. Lo schermo proiettabile va dai 50 ai 130 pollici, e con un contrasto 800:1 e una risoluzione 800 per 480 pixel, le immagini sono ancora sufficientemente nitide. Il proiettore supporta anche il Full HD. La ventola tuttavia è un po’ troppo rumorosa, anche se il rumore è tranquillamente sovrastato dal suono del video.

Il rapporto qualità/prezzo è eccezionale: poco più di 80 euro. Quindi, il proiettore è molto consigliato.